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Yük treni hemzemin geçitteki kamyonu biçti

Yük treni hemzemin geçitteki kamyonu biçti
Yük treni hemzemin geçitteki kamyonu biçti

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde hızla gelen yük treni, hemzemin geçitteki raylara sıkışan kamyona çarptı. O anlar amatör kameraya yansırken, şoförün önceden aracı terk etmesiyle facianın önüne geçildi.

Yük treni hemzemin geçitteki kamyonu biçti - Tıkla İzle

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir kamyon, hemzemin geçitteki rayların üzerinde sıkıştı. Hızlı gelen yük treni ise hemzemin geçitteki kamyonu biçti. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansırken, kamyon hurdaya döndü. Kamyon şoförünün daha önce aracı terk etmesiyle de facianın önüne geçildi. Bölge sakini, kazanın bu yıl raylarda meydana gelen 3. kaza olduğunu belirtti.

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