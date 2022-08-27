İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yük treninin çarptığı eski futbolcu hayatını kaybetti

Yük treninin çarptığı eski futbolcu hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı eski futbolcu hayatını kaybetti

Zonguldak’ta 35 yaşındaki eski futbolcu Aytunç Topaloğlu yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yük treninin çarptığı eski futbolcu hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay; 02.30 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyündeki tren yolunda meydana geldi. Zonguldak'tan Karabük istikametine giden yük treni tren yolunda 35 yaşındaki Aytunç Topaloğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Topaloğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesinin ardından Aytunç Topaloğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olay sırasında trenin korna çalarak geldiğini anlatan Durdu Çelik, “Seslerin az ilerisinde balkonda oturuyorduk gece. Tren bağıra bağıra geldi. Ben tren köpeği ezdi sandım. Biraz sonra hava aydınlanırken ambulans geldi. Jandarma da geldi. Trenin altından el feneriyle bir şey topluyorlardı. Bunlar galiba insan topluyor dedim. Trenin ezdiği yere kadar geldim. Oradan sonrasına yaklaştırmadılar. Öncesinde bir arkadaşıyla birliktelermiş. Kaza olunca arkadaşını ifadesi alınmak üzere karakola götürmüşler” diye konuştu.

Zonguldakspor alt yapısında futbol kariyerine başlayan Aytunç Topaloğlu; Kilimli Belediyespor, Ereğli Belediyespor, Devrek Belediyespor ve Çaydeğirmeni Belediyespor'da futbol oynadı. Topaloğlu'ndan geriye ise bir maçta attığı golün görüntüleri kaldı. Topaloğlu'nun Kilimli Belediyesi'nde personel olarak çalıştığı öğrenildi.

Onur Altındağ - Emrecan Bayram

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.