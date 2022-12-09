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Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısı Kırgızistan'da başladı

Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısı Kırgızistan'da başladı
Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısı Kırgızistan'da başladı

Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısı Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te başladı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un başkanlığında Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısı başladı. Cumhurbaşkanlığı rezidansında düzenlenen toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katılıyor.

Aliia Raimbekova

 

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