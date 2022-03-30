Yüksek gerilim akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Olay, Körfez ilçesine bağlı Yarımca mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Karadaş (37), yetkili olduğu akaryakıt istasyonunda internet kablosu çekimine yardım etmek isterken, kablonun yüksek gerilim tellerine değmesiyle akıma kapıldı. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karadaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Veysel Karadaş'ın cansız bedeni, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karadaş'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cihan Atik