Yüksek Hızlı Tren Projesinde gece gündüz mesai

Yaklaşık 10 milyar TL proje bedeli Sivas- Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi günde 3 vardiyalı sürdürülen çalışma ile 7 gün 24 saat aralıksız olarak sürdürülüyor. Sivas ile Ankara arasındaki ulaşım süresini 2 saate indirecek projede ilk test sürüşlerinin 2019 yılı sonu ile 2020 yılının başlarında gerçekleştirilmesi planlanıyor. İlk seferlerin ise 2020 yılının ikici yarısında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Olağanüstü şartlarda çalışılıyor

Proje sahasında sürekli incelemelerde bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, İHA'ya yaptığı açıklamada 24 saat boyunca 3 vardiyalı olarak çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Ayhan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 8 Şubat'ta vurguladığı gibi o takvime uygun bir şekilde ve olağan üstü şartlarda, 24 saat 3 vardiya şeklinde çalışılarak Sivas ile Ankara arasındaki bu aşk, Ferhat ile Şirin'in aşkı gibi Ankara ile Sivas buluşturulacak. Arazi şartları zor. Bu yıl olağanüstü yağışlar oluyor. Yerköy- Sivas arasında ki, Yerköy-Ankara arasındaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Sadece bu bölgede 5 tane tünel var. Bunlardan 3'ü bitti 2'si de ilerleyen aşamalarda tamamlanacak” dedi.

Hedeflenen süre 2020

Vali Ayhan, ilk seferi 2020 yılının ikinci yarısında gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Sivas bunu yıllardır bekliyor. İnşallah 2019 sonu 2020 başlarında test sürüşleri başlayacak. 2020 ortasında ve sonlarına doğru da inşallah seferler başlayacak. TCDD Genel Müdürlüğümüzün beklide en yoğun şekilde çalıştığı yerlerden birisi burası. Müteahhit firmalarda gerçekten büyük bir özveri içerisinde çalışıyor. Sivaslılar müsterih olsunlar. Yüksek Hızlı Tren ile 2020 yılının ikinci yarısından sonra buluşacaklarına ben inanıyorum. Önümüze olağan üstü bir engel çıkmadığı sürece takvim buna uygun bir şekilde devam edecektir” diye konuştu.

Sivas - Ankara 2 saat

YHT ile Sivas ile Ankara arasındaki ulaşım süresinin 2 saate ineceğini hatırlatan Ayhan, “Yüksek hızlı trenin hayata geçmesi ile Sivas'ın 2 hususta önemli bir değişim yaşayacağına inanıyorum. Gerek soysa ekonomik anlamda, gerekse toplumsal değişim anlamında değişimler yaşayacak. Birisi Sivas ile Ankara arasındaki zaman mesafesinin kısalması. Hafta sonlarında Sivas'ta önemli bir yoğunluk olacağını düşünüyorum. Oteller dolacak, caddeler dolacak, Sivas'ımız zaten açık hava müzesi halinde. Sivas ile Ankara arasındaki iletişim daha da güçlenmiş olacak. Sivas ile İstanbul arasındaki ilişkiler güçlenmiş olacak” dedi.

Turist sayısı katlanacak

Ayhan, YHT ile Sivas'a gelen turist sayısının katlanarak artacağını vurgulayıp, Sivas'ın buna hazır olması gerektiğinin altını çizdi. Ayhan konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Şehrin bu değişime hazır olması lazım. Ben fiziki anlamda hazır olduğumuzu düşünmekteyim. Ama fikir olarak da hazır olmamız gerekli. Fikir ve düşünce anlamında hazır mıyız? Bunu tartışmamız gerekiyor. Sivas'a yılda ortalama 600 bin civarında turist gelmekte. Yüksek hızlı tren ile bu rakamın 3 milyona kadar çıkabileceğini düşünmekteyim."

Onur Erden - Göktürk Fırat

