Yüksek İstişare Kurulu, batıda yükselişe geçen İslam düşmanlığını görüştü

Yaklaşık 2 saat süren Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Kurul üyeleri, batı toplumlarında yükselişe geçen yabancı ve İslam düşmanlığı konusunu ele almışlar, İslam dünyasının içinde bulunduğu durum üzerine değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, toplantıda, batının uzunca bir süre arkasına saklandığı demokrasi, özgürlük, insan hakları makyajı döküldükçe, ırkçı, ayrımcı, barbar ve vandal yüzün kendini belli etmeye başladığını ifade etmiştir.

Myanmar'dan Doğu Türkistan'a, Balkanlar ve Kafkaslardan Filistin'e kadar farklı coğrafyalarda da Müslümanlara yönelik katliam, zulüm, baskı, işgal ve fanatizm uygulamalarının görüldüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, en vahim ve iç acıtıcı sahnelere de İslam coğrafyasında şahitlik edildiğini dile getirmiştir.

Kurul üyeleri, İslam dünyasının iç çekişmelerinden kurtarılıp birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi ve dinin özünden neşet etmeyen arkası karanlık yapılarla mücadele hususları üzerine fikir teatisinde bulunmuşlardır.”

Derya Yetim