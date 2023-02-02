Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı: 95 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Batman'da 4 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolu, Yücebağ grup köy yolu ile Dörtbölük Grup köy yolu üzerinde bulunan 30 köy, 45 mezra ile Kozluk Armutlu grup köy yolu üzerinde bulunan 5 köy ile 10 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yağışın sürdüğü Sason ilçesinde, yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı 85 santimetreyi geçti. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan köy yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Ekrem Aktaş

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