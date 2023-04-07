Yüksek kira için yeni yöntemlere başvuran ev sahipleri kiracılara alacaklı davası açıyor.

Kira fiyatlarındaki afaki artışları fırsat gören mülk sahipleri kiraya zam yapmak için yeni bir yöntem daha buldu. 5 yılını dolduran kiracısını tahliye edip evini daha yüksek fiyattan kiraya vermek isteyen ev sahipleri, geçmiş dönem enflasyon farkını talep edip eğer kiracılar evi tahliye etmezse alacaklı davası açmakla tehdit ediyor. Açılan davalarda ise çıkan karar genellikle talep edilen kiranın yüzde 25 ila 40 oranında altında oluyor. Bu çerçevede avukat yolunu tutan ev sahipleri, kiracının 5 yıllık geçmişini masaya yatırarak kiracının 5 yılda kirasını düzenli ödeyip ödemediğine bakılıyor. Düzenli ödenmesi takdirde bu noktada kira zamlarına bakılıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan gayrimenkul uzmanı Yasemin Demirbaş, kanunen kira zamlarının o yılın enflasyon oranına göre yapılması gerektiğini söyledi.

Ev sahibi ile kiracı aralarında anlaşıp bazen enflasyon oranının da altında zam yapılabildiğini anlatan Demirbaş, ev sahibi 5 yıl boyunca arada oluşan farkları hesaplayıp kiracısına bu yönde alacaklı takibi açtığını dile getirdi. Demirbaş, enflasyon oranında zam yapılmaması nedeniyle ev sahibini haklı bulan emsal bir mahkeme kararı da olduğu için ev sahibi alacaklı davasında haklı bulunduğunu bu nedenle 5 yıllık fark ve faiz oranıyla birlikte kiracılara yüklü miktarlarda ödemeler çıktığını belirtti. Demirbaş, bu çerçevede ev sahipleri kiracılara 'bu alacaktan vazgeçmemi istiyorsan evi boşalt' dediklerini söyledi.

“Ev sahibi alacaklı davası açıyor”

Ev sahiplerinin kiracılarını tahliye etmek için her yolu denediğini söyleyen Gayrimenkul uzmanı Zeynep Merve Kavuşturan ise "Son dönemde en çok geçmiş dönem enflasyon farkını istiyorlar. Eğer kiracı enflasyon oranında zam yapmadıysa ev sahibi alacaklı davası açıyor” ifadelerini kullandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.