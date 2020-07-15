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Yüksek model araba fiyatına Şahin

Yüksek model araba fiyatına Şahin
Yüksek model araba fiyatına Şahin

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde oto galericilik yapan Hacı Ömer Kalender, 1994 model orijinal Tofaş Şahin marka aracını 66 bin liraya satılığa çıkardı.

Yüksek model araba fiyatına Şahin - Tıkla İzle

Afşin'de oto galericilik yapan Hacı Ömer Kalender, uzun süredir kendinde bulunan 1994 model Tofaş Şahin marka aracına gözü gibi bakıyor. Sahibi olduğu galeride yüksek model araçları dışarıda sergileyen Kalender, 1994 model 84 bin kilometredeki Şahin'i kapalı yerde muhafaza ediyor.

Araca gözü gibi baktığını belirten Kalender; “Araç sanki 1994 gibi, aynı temizlikte aynı ayarda. Etiketleri, garanti belgeleri hala duruyor. Yüksek fiyata sattığımız araçları dışarıda sergiliyoruz. Ancak bu aracı dışarı çıkarmıyor kapalı yerde muhafaza ediyoruz. Tofaş Şahin benim için bir hastalık. Aracımı çok seviyorum. Binmeye kıyamıyorum ” dedi.

Fethullah Arslantaş

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