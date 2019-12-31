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Yüksek yargıda değişim yılı

Yüksek yargıda değişim yılı
Yüksek yargıda değişim yılı

Yeni yılda yüksek yargıda büyük değişim yaşanacak. 2020’de yaş haddinden emekli olacak olan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven’in yerine yeni isimler seçilecek.

Yargıtay'da Başkan Cirit'le beraber dört ceza ve iki hukuk dairesi başkanı da yaş haddinden emekliye ayrılacak.
23 Mart ayında emekliye ayrılacak olan Başkan Cirit'in yerine gelecek isim de yargı kulislerinde konuşulmaya başlandı. Yeni başkanın belirlenmesi için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca nisan ayı içerisinde seçim yapılması planlanıyor.
YSK'da ise Başkan Güven'le beraber üyeler Faruk Kaymak, Refik Eğri, Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın görev süresi doluyor. Yeni üyelerden üçü Yargıtay, diğer üçü ise Danıştay üyeleri arasından belirlenecek. Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları altı yeni YSK üyesini, üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile belirleyecek. Altı seneliğine seçilen altı yeni ismin katılımı ile 24 Ocak'ta toplanacak Yüksek Seçim Kurulu, yeni başkanı seçecek.

Türkiye Gazetesi

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