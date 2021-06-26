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Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı

İstanbul'da binlerce öğrenci sosyal mesafe kuralları kapsamında sınav olacakları okullara alındıktan sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı - Tıkla İzle

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı için öğrenciler okula gelmeye başlandı. Evrak kontrolleri yapılan öğrenciler teker teker okula alındı. Sınavda, yaklaşık 2 buçuk milyondan fazla üniversite adayının ter dökeceği sınav başladı. 10.15'da başlayan sınav 12.30 sona erecek.

Heyecanlı olduğunu belirten Ece Soy, “Çok heyecanlıyım üçüncü kez sınava giriyorum. Bu sefer yapacağımı düşüyorum” dedi. İrem Sultan Karahanlar ise “Çok heyecanlıyım herkese başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Armağan Yılmaz
 

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