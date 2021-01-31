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Yüksekova Dilimli Barajı tamamen dondu

Yüksekova Dilimli Barajı tamamen dondu
Yüksekova Dilimli Barajı tamamen dondu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Dilimli Barajı eksi 30’lardan sonra tamamen dondu.

Yüksekova Dilimli Barajı tamamen dondu - Tıkla İzle

Yüksekova ilçesine 9 kilometre uzaklıkta ve Esendere yolu üzerinde bulunan yaklaşık 2.5 kilometre alan üzerinde yüksekliği 93, genişliği ise 374 metre olan Dilimli Barajı yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ilçedeki baraj gölünün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Barajın buzla kaplanması ve etrafını saran karlı dağlar doyumsuz manzaralar ortaya çıkarttı. Dilimli Barajı'nın iki yıldır dolu olduğunu söyleyen Teyyar Akdoğan isimli vatandaş, "Barajın ilk defa donduğunu gördük. Yüksekova'da kış mevsimi çok çetin oluyor, çok soğuk oluyor. yaklaşık 4 ay boyunca böyle soğuklar oluyor" dedi.

Metin tek

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