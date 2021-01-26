İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova dondu

Yüksekova dondu
Yüksekova dondu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından sonra hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düşmesiyle şehir adeta dondu.

Yüksekova dondu - Tıkla İzle

İlçede etkili olan yoğun kar yağışının ardından etkisini sürdüren dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar eksi 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığına karşı evlerinin giriş kısmıyla arabalarının üzerini naylon, battaniye ve brandayla kapatarak korunmaya çalışıyor. Havanın çok soğuduğunu dile getiren vatandaşlar, “İlçede yoğun kar yağışından sonra hava adeta buz kesildi. Özgürlük Meydanı'nda bulunan bir binanın dış yüzeyinin buz tutması herkesi şaşırttı” dedi.

Yüksekova Belediyesi, Karayolları ve ilçe özel idaresi ekipleri de yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Metin tek

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.