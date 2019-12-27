Yüksekova kara gömüldü

İlçede günlerdir aralıklı yağan kar, etkisini arttırarak hayatı durma noktasına getirdi. Birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı ise 50 santimetreyi geçti. Ulaşımda da aksamalar meydana gelirken, birçok araç yolda kaldı. Okulların tatil edildiği ilçede kar yağışı aralıkla devam ediyor.

Aracıyla kara saplanan bir sürücüye yardım eden Erol Arslan, bu kadar yoğun bir kar beklemediklerini söyleyerek, “İlçede başlayan salgın hastalık nedeniyle kar yağışı iyi oldu. Çok şükür karımız geldi. Zaten Yüksekova karsız olmuyordu. Her sene olduğu gibi bu sene geç yağmaya başladı. Fakat esaretini sürdürüyor. Bugün okullar da tatil edildi. Burada da bir araç kara saplanmış. Biz de yardım ettik ve saplandığı yerden çıkarttık” dedi.

Karla mücadele ekipleri de kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Metin Tek

