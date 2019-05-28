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Yüksekova kırsalında 1 sığınak imha edildi

Yüksekova kırsalında 1 sığınak imha edildi
Yüksekova kırsalında 1 sığınak imha edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında jandarma ekipleri tarafından tespit edilen bir sığınak imha edildi.

 Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu yürütülen çalışmalar kapsamında; 28 Mayıs 2019 günü Yüksekova ilçesi Aşağıölçekli Mahallesi Sadullah Tepe kırsal alanında tespit edilen bir sığınakta yapılan aramada; 2 adet 12 kilogramlık kesilmiş mutfak tüpü, 3 adet pil bloku ve çok sayıda pil, 1 adet 12 voltluk akü, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan çok miktarda kablo, 2 adet uyku tulumu, 3 adet battaniye ve sığınak yapımında kullanılmak üzere çok sayıda inşaat malzemesi (kazma, çekiç, murç gibi) ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.  

Feyzullah Taş
 

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