Yüksekova kırsalında patlayıcı ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince 8 Kasım 2022 Salı günü Yüksekova ilçesi kırsalında operasyon edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda; 1 adet ucu kesik mutfak tüpü, 3 kilogram patlayıcı madde olduğu değerlendirilen malzeme, 28 metre 0.75 mm elektrik kablosu, 1 adet koli bandı ve muhtelif miktarda çivi, cıvata, demir tespit edilerek ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.

Feyzullah Taş



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