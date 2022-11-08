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Yüksekova kırsalında patlayıcı ele geçirildi

Yüksekova kırsalında patlayıcı ele geçirildi
Yüksekova kırsalında patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince 8 Kasım 2022 Salı günü Yüksekova ilçesi kırsalında operasyon edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda; 1 adet ucu kesik mutfak tüpü, 3 kilogram patlayıcı madde olduğu değerlendirilen malzeme, 28 metre 0.75 mm elektrik kablosu, 1 adet koli bandı ve muhtelif miktarda çivi, cıvata, demir tespit edilerek ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.

Feyzullah Taş
 

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