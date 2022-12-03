Yüksekova kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde 2 Aralık 2022 Cuma günü saat 08.00 sıralarında Yüksekova ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda 1 adet 60 mm havan, 1 adet Bixi makinalı tüfek, 1 adet PM 98 Uzi makinalı tabanca, 9 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 47 adet 60 mm havan mühimmatı, 13 adet el bombası, 9 adet anti tank RPG 7 mühimmatı, 500 adet 7,62 mm fişek, 12 adet 12,7 mm fişek, 50 adet av tüfeği fişeği, 200 metre infilaklı fitil, 2 kilo kara barut, 50 adet dinamit lokumu, 27 adet şarjör, 1 adet Bixi tamburu, 1 adet jeneratör, 2 adet sırt çantası, 2 adet EYP basma düzeneği, 8 adet Kalaşnikof dipçiği ele geçirildi" denildi.
Feyzullah Taş
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