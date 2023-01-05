Yüksekova-Şemdinli karayolunda 20'e yakın araç mahsur kaldı

Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, 20'e yakın araç kaygan yoldan dolayı mahsur kaldı. Karayolu üzerindeki Güzelkonak mevkiinde etkisini arttıran kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, yardımlarına Yüksekova 117. Şube Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri yetişti. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, hemen yoldaki karı temizleyerek mahsur kalan araçları kurtardı. Sürücüler kısa sürede bölgeye gelerek gerekli çalışmaları yapan Karayolları ekiplerine teşekkür etti. Yetkililer ise yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülerin hız konusuyla daha dikkatli davranması konusunda uyarıda bulundu.

Metin Tek

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