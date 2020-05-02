Yüksekova-Van karayolunda heyelan

“HEYELAN BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

Günlerdir yoğun yağışlardan sonra, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yeni Köprü mevkiinde ve Dilekli köyü yakınlarında karayoluna dağdan inen toprak ve kaya parçaları için ekipler seferber edildi. İlçe kaymakamlığın talimatlarıyla bölgeye giden İl Özel İdaresi ve karayolu ekipleri sevk edilerek yola inen toprak ve kaya parçaları için çalışmalara başladı.

“KAYMAKAM DOĞRAMACI OLAY BÖLGESİNİ İNCELEDİ”

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova-Van karayolunda yaşanan heyelan bölgesini yerinde inceledi. Kaymakam Doğramacı, olay yerini gezerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Doğramacı, ''Akşam saatlerinde Yüksekova Yeni Köprü arasında yolda bir heyelanla karşılaştık. Ciddi bir heyelan. Karayolu ile İl Özel İdare ekiplerimiz üzerinde çalışıyorlar. İnşallah en kısa sürede bu sorunu kaldırmaya çalışıyoruz ve ciddi bir iş. Tek tesellimiz, can ve mal kaybın olmaması. İnşallah arkadaşlarımız bu sorunu hızlıca çözecekler. Bu yolu tekrar ulaşıma açacağız” dedi

“GÜVENLİK GÜÇLERİ HİÇ BİR FACİANIN YAŞANMAMASI İÇİN ÖNLEMLER ALIYOR”

Öte yandan, güvenlik güçleri dün akşam yaşanan heyelan felaketinden sonra, hiçbir can ve mal kaybı yaşanmaması için önlemler alıyor. Yüksekova'dan, Van ve Hakkari istikametine gitmek üzere gelen tüm araçları tekrar ilçeye geri döndürülüyor.

Metin Tek