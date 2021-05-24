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Yüksekova'da 101 kilo eroin ele geçirildi

Yüksekova'da 101 kilo eroin ele geçirildi
Yüksekova'da 101 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda, dere yatağında 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik olarak batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine yapılan çalışmalarda 24.05.2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi mezrasında bulunan dere yatağında yapılan aramalarda 101 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş
 

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