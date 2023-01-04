Yüksekova'da 111 adet sikke ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelede (KOM) Şube Müdürlüğü Yüksekova Büro Amirliği ekipleri, 3 Ocak 2023 günü, saat 18.30 sıralarında Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan aramada; tarihi eser olduğu değerlendirilen 111 adet sikke, 40 adet kolye ucu, 3 adet heykel, 1 adet bilezik kelepçe ve ayrıca 102 adet 7.62x51 çapında (MG3) fişek ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınan 1 şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet ve 6136 SKM suçlarından adli tahkikata başlatıldı” denildi.

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