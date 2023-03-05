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Yüksekova'da 15 kilo metamfetamin ele geçirildi

Yüksekova'da 15 kilo metamfetamin ele geçirildi
Yüksekova'da 15 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonda 15 kilo metamfetamin ele geçirildi.


Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “5 Mart 2023 günü Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonda, 12 paket halinde 15 kilogram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.

Feyzullah Taş
 

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