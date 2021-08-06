Yüksekova'da 34 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Yeniköprü Uygulama Noktası geçildikten sonra Hakkari-Van karayolu üzerinde tespit edilen bir kamyonet içerisinde yapılan aramalarda; 34 kilo 800 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş