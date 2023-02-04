Yüksekova'da 5 fedakar öğretmen, 20 öğrencisiyle köy okulunu onardı

Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Mesleki Eğitim Müdürlüğünün bünyesindeki usta öğreticiler ve öğrenciler yaptıkları hareketle gönülleri fethetti. Gönüllü olarak bir araya gelen elektrikçi, tesisatçı, mobilyacı, metal ve boyacıdan oluşan 5 usta öğretici ile 20 öğrencisiyle beraber ilçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Değerli köyünün ilkokulunun kırık, dökük, eskimiş tüm yerlerini onarımdan geçirerek hazırladılar. Okulun tüm katlarına dağılan gönüllüler, yarıyıl tatilin ardında okula gelecek öğrenciler için okulun tümünü onarımdan geçirerek teslim ettiler. Öğrenciler için gönüllü olarak okulu onaran usta öğretici ile öğrencileri okulda ziyaret eden Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, yaptıkları güzel davranıştan dolayı hepsine tek tek teşekkür etti.

‘'Onlar yaptığı hareketle gönülleri fethettiler''

Öğrencilere en güzel sürprizi usta öğreticilerinin yaptığını belirten Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, ‘'Bizde bugün özellikle okulumuzu onaran Yüksekova Mesleki Eğitim Müdürlüğümüzün bünyesindeki usta öğretici ile öğrencilerimizi o güzel hareketlerini yerinde baktık. Usta öğreticilerimiz ile bünyesinde çalışan öğrencileriyle bize gelerek gönüllü olarak okulları tamir ve onarmak istediler. Bizde onlara karşılık bir okulumuzu seçerek kendilerine teslim ettik onarımı için. Şimdi onlarda Değerli köyümüzün okulunda bu çerçevede 5 alanda içerisinde inşaat, metal, mobilya, tesisatçı ve boyacıdan olmak üzere farklı farklı alanlarda usta öğreticilerimiz, işverenlerimiz ve öğrencilerimiz şuan bu okuldalar. Şuan herkes okulun her bir tarafında onarımını yapıyorlar. Okulumuzun peteklerini yapıyorlar, musluklar yapılıyor, duvarlara boya yapılıyor, elektrik işleri yapılıyor ve hatta yerde kırık olan tüm fayanslarda değiştirilip yapılıyor. Bu yapılan işler hepsi usta öğreticilerimiz ile işverenlerin tarafından yapılıyor ve katkıları hep devam edecek. Geneleceğimizin teminatları sevgili öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmek adına ilçemizdeki tüm imkânları seferber ettik. Yarı tatilin bitmesiyle öğrenciler bu güzel ortamda ders görecekler'' dedi.

Metin Tek

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.