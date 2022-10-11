Yüksekova'da 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçenin Eski Kışla Mahallesi'nde bulunan Yaşar Arslan'a ait 5 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın kazan dairesinde kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar içerde bulunan araç lastiklerin tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın binayı sararken, yangın, olay yerine gelen Yüksekova Belediyesinin itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın binanın bodrum ve birinci katında hasara neden oldu.

Ev sahibi Yaşar Arslan, "Kaynaktan çıkan kıvılcımların içerde bulunan araç lastiklerine sıçraması sonucunda yangın çıktı. Kazan dairesinin bir bölümünü lastiklere ayırmıştık. İçerde çok sayıda araç lastikleri vardı. Kısa sürede alevlenen yangın binayı sardı. İlk kattaki evdeki eşyalar kullanılamaz duruma geldi. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri gelmesiyle ve ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü'' dedi

Metin Tek

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