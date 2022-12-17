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Yüksekova'da 6 metreyi geçen kar tünelleri şaşırtıyor

Yüksekova'da 6 metreyi geçen kar tünelleri şaşırtıyor
Yüksekova'da 6 metreyi geçen kar tünelleri şaşırtıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipide açılan yollarda oluşan 6 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken, ekipler gece gündüz demeden zorlu bir çalışma yürütüyor.

Yüksekova'da 6 metreyi geçen kar tünelleri şaşırtıyor - Foto Galeri
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Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka ve Göllerbaşı yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti. Yolun kapalı olması üzerine İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesinin ekipleri çalışma başlattı. 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyorlar.

Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Açılan yollarda oluşan 6 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken Ekipler, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu yaklaşık 17 kilometrelik yolun yarısını açtığını belirtti. Öte yandan, ekipler ilçe merkezinde yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekleniyor.

Metin Tek
 

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