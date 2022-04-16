İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yüksekova'da 7 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi

Yüksekova'da 7 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi
Yüksekova'da 7 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu ağaçlık alan içerisinde gizlenmiş vaziyette 7 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde 15 Nisan 2022 günü alınan duyum üzerine Yüksekova ilçesi Güldalı köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında ağaçlık alan içerisinde gizlenmiş vaziyette; 7 paket içerisinde toplam 7 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.