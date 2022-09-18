Yüksekova'da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Yüksekova Doski Vadisinde yer alan Bostancık ve Tokaç 2 köyünün yakınlarında oldu. Sabah saatlerinde Bostancık ve Tokaç köyü arasındaki yolda ot taşımaya giden Sefer Özses (49) yönetimindeki araç uçuruma yuvarlandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada Sefer Özses isimli sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise yaralandı.

Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Metin Tek

