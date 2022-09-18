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Yüksekova'da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Yüksekova'da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Yüksekova'da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, yoldan çıkan aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre kaza, Yüksekova Doski Vadisinde yer alan Bostancık ve Tokaç 2 köyünün yakınlarında oldu. Sabah saatlerinde Bostancık ve Tokaç köyü arasındaki yolda ot taşımaya giden Sefer Özses (49) yönetimindeki araç uçuruma yuvarlandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada Sefer Özses isimli sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise yaralandı.
Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Metin Tek
 

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