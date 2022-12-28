Yüksekova'da araçlar buz tuttu

Yüksekova'da soğuk havalar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçede gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle araçların camları ve bazı çatılar buz tuttu. Sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, buz tutan araçlarının kapılarını açmakta zorlanırken, uzun süre buzun çözülmesi için uğraştı.

Yüksekova'nın soğuk havaya teslim olduğunu ifade eden Sait Musaoğlu isimli vatandaş, “Yüksekova'da 2 aydan fazladır havalar baya soğuk. Bugün sabah saatlerinde özellikle park halindeki araçların camları tamamen buz tutmuş. İşe gitmek isten vatandaşlar araçlarını çalıştırmak için yarım saattir bekliyorlar. Yüksekova'da ocak ayına girilecek hâlâ merkeze kar yağmadı. Şu an sadece yüksek rakımlı dağlarda kar bulunuyor” dedi.

İlçe merkezinde soğuk havalar etkisini sürdürürken, çevredeki en yüksek nokta olan 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nda da kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

Metin Tek



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