Yüksekova'da asansör boşluğuna düşen kadın yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova'nın çarşı merkezinin bulunduğu Cengiz Topel Caddesi'nde bir iş merkezinin asansör boşluğuna bir kadın düştü. Düşen kadının çığlıklarını duyan bina kapıcısı yardıma koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kurtarılan yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından yaralı kadın Van'a gönderildi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri ise inceleme başlattı.

Metin Tek