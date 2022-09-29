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Yüksekova'da Ay hayran bıraktı

Yüksekova'da Ay hayran bıraktı
Yüksekova'da Ay hayran bıraktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ay'ın hilal şeklindeki görünümü mest etti.

Yüksekova'da akşam saatlerinde dağların üzerinde çıkan hilal şeklindeki Ay hayran bırakırken, ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Beyaz ve kızıl rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran hilalin güzelliğini görenler hemen telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti. "Bu anı Yüksekova'da yaşamak ayrı bir heyecan" diyen Hakan Zanyar Aykut, "Bugün Yüksekova semalarında güzel bir hilal görüntüsü var. İlk kez bu kadar net görüyorum ve bakıyorum. Muazzam bir görüntü. Kesinlikle hayran kaldım, hiç bitmesin bu manzara. Biz de aile olarak balkonda doyasıya bakma fırsatını bulduk. Bazen bu güzellikleri anıyla yaşamak gerek" dedi.

Metin Tek
 

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