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Yüksekova'da bu köy artık misafir kabul etmiyor

Yüksekova'da bu köy artık misafir kabul etmiyor
Yüksekova'da bu köy artık misafir kabul etmiyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Doğanlı köyü yaşanan Korona virüs salgınından sonra köylerine astıkları pankartlarla artık misafir kabul etmeyeceklerini belirttiler.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de de önlemler üst seviyeye çıkartıldı. Yüksekova ilçesine bağlı Doski mıntıkasında bulunan Doğanlı köyün sakinleri, Türkiye'de Korona virüsün görülmesiyle beraber köylerinin girişine ‘'Doğanlı Misafir Kabul Etmiyor'' pankartını asarak sürece destek verdiler. Köylülerin astıkları pankartı sosyal medya hesabından paylaşan Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, ‘'Doğanlı Köyümüz sakinleri Köyün girişine “Doğanlı Misafir Kabul Etmiyor” şeklinde pankart asarak örnek olmuşlar. Bütün köylerimizi kendi içinde ve dışarıdan misafirliklere bir süre ara vermeye, evde kalmaya ve sosyal mesafeye davet ediyoruz” diye de not düştü.

Metin Tek

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