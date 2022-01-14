Yüksekova'da çığ düştü, 3 kişi son anda kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre olay, ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyünde meydana geldi. Su hattındaki arızayı gidermek için giden İsmet Durna, Tekin Tarla ve Nihat Arslan isimli vatandaşların üzerine çığ düştü.

Çığ altında kalan 3 kişi, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kısa sürede çıkarıldı. Kar yığınlarının az olması büyük bir faciayı önlerken, çığ altında kalan 3 kişi Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çığ altında kalan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Metin Tek

