İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yüksekova'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Yüksekova'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Yüksekova'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yürütülen EREN-14 Operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet GÜÇLÜ Kamışlı-13 Operasyonu kapsamında, Yüksekova ilçesi kırsal alanındaki sığınak içerisinde gizlenmiş; 50 kilogram amonyum nitrat maddesi, 2 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet Bixi namlusu, 1 adet kanas namlusu, tetik tertibatı ve dipçiği, 1 adet uçaksavar el kundağı, 2 adet Doçka ayağı, 1 adet silah mekanizması, 13 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 6 adet şarjör kütüklüğü, 3 adet el bombası, 25 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 9 adet telsizli EYP (el yapımı patlayıcı) verici düzeneği, 20 adet roketatar mühimmatı, 5 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet antitank roketatar mühimmatı, 100 adet 7.62 mm. fişek, 8 top kablo, 20 adet pil bloğu, 1 adet akü, 6 adet büyük pil, 6 adet küçük tüp, 1 adet tüp başlığı, 1 adet tüp ocağı, 3 adet kırıcı delici, 5 adet kırıcı delici ucu, 1 adet kırıcı delici kutusu, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet çapa, 1 adet falçata, 2 adet testere, 1 adet radyo, 1 adet el yapımı ışıldak, 2 adet gaz maskesi ve filtresi, 1 adet çaydanlık takımı, 5 adet su bidonu, 3 çift ayakkabı, 2 adet palaska ve 1 adet sırt çantası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

Feyzullah Taş

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.