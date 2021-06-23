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Yüksekova'da dolunay güzelliği

Yüksekova'da dolunay güzelliği
Yüksekova'da dolunay güzelliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde görülen dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Yüksekova'nın semalarında akşam saatlerinde net olarak görülen dolunay güzelliğiyle mest ederken, ilçeye ayrı bir renk kattı. Bulutsuz havada net olarak görülen dolunay, şehri aydınlatmasıyla görenleri büyüledi.

Dolunayın güzelliğini fırsat bilen bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti. Dolunayın güzelliğini evinin balkonundan izleyen Ferdi Düzen, "Dolunay güzelliğini seyretmek beni çok mutlu etti. Gerçekten görüntüsü ile insanı mest ediyor. Şu an şehrin ışıklı görüntüsü ile birleşmiş durumda ve izlenmesi keyif veriyor" dedi.

Metin Tek

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