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Yüksekova'da dondurucu soğuklar

Yüksekova'da dondurucu soğuklar
Yüksekova'da dondurucu soğuklar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından sonra hava sıcaklığının eksilerin altına düşmesiyle şehir adeta donarken, vatandaşlar da araçlarını branda ve naylonla kapattı.

Yüksekova’da dondurucu soğuklar - Tıkla İzle

Yüksekova'da 2 gün önce yoğun şekilde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, soğuk havalar ise hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının gece sıfırın altında düşmesiyle vatandaşlar park halindeki araçlarının üzerini naylon ve brandayla kapattı.

Kar yağışının ardında soğuk havaların hayatı olumsuz etkilediğini belirten Süleyman Atılgan, “2 gün önce yoğun bir kar yağışı vardı. Dünden beri de hayatı olumsuz yönde etkileyen soğuk hava var. Vatandaşlar araçlarını donma ve buz tutmaya karşı naylon ve brandayla kapattılar. Sabah saatlerinde bazı vatandaşlar ise ateş yakarak ancak araçlarını çalıştırabildi” dedi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada ise il merkezi ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde yoğun kar yağışı beklendiği bildirilerek, yaşanacak olumsuzluklara karşı herkesin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini duyurdu.

Metin Tek
 

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