Yüksekova'da ev sular altında kaldı

Yağışlar, Hakkari ve ilçelerini etkiliyor. Yüksekova ilçesi bağlı Altınoluk köyünde yaşayan Yusuf Baltacı'ya ait ev etkili olan yağışlar nedeniyle sular altında kaldı. Evinin sular altında kaldığını gören Yusuf Baltacı, eşini ve çocuğunu evden çıkararak, akrabalarına yerleşti.

Evindeki eşyalarını kurtarmak için geri dönen Baltacı, maddi hasarın çok olduğunu ifade etti. Mağdur olduğunu söyleyen Baltacı, ”2 gündür etkili olan yağışlardan dolayı evimi su bastı. Sabah uyandığımda evimin sular altında kaldığını gördüm. Mecburen eşimi ve çocuğumu alıp akrabalarımın evine yerleştim. Evimin birçok eşyası sular altında kaldı, kurtarabildiğim elektronik eşyalarımı çıkardım. Halim göz önünde yetkililerden yardım bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Metin Tek