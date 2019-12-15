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Yüksekova'da göz gözü görmüyor

Yüksekova'da göz gözü görmüyor
Yüksekova'da göz gözü görmüyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle adeta göz gözü görmüyor.

İlçede görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, özellikle Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşıyor. Günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardında, ilçede sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı durma noktasına getirdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Metin Tek

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