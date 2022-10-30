Yüksekova'da hilal güzelliği

Yüksekova'da akşam saatlerinde kızıl ve beyaz renginde büyük bir şekilde doğan hilal Ay'ın güzelliğini gören vatandaşlar hemen telefonlarına sarılarak o anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiler. Yüksekova'da hilali seyretmenin ayrı bir keyif olduğunu belirten Cami İnce, "İki gündür Yüksekova semalarından güzel bir hilal görüntüsü çıkıyor. İlk kez bu kadar net görme fırsatını buldum. Muazzam görüntüsü ile şu an caminin kubbesiyle birleşmiş olmasını hayranlıkla izledim. Biz de arkadaşlar olarak dışarıda doyasıya seyretme fırsatını bulduk. Bu güzel günler oldukça takip edip fotoğraflarını çekmek gerekir. Her zaman fırsat olmuyor. Bunlar da Allah'ın güzel eserleridir" dedi.

Metin Tek

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