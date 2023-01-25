Yüksekova'da hilal hayran bıraktı

Yüksekova'da akşam saatlerinde dağların üzerinde çıkan hilal şeklindeki ay hayran bırakırken, ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Beyaz ve kızıl rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran hilalin güzelliğini görenler hemen telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti.

Yüksekova'da 3 gündür farklı boyutta çıkan ayın hilal halinin görenleri mest ettiğini ifade eden Tuncay Tekirdağ, "Yüksekova semalarında güzel bir hilal görüntüsü var. Doyasıya bakma fırsatım oldu. Muazzam bir görüntü sunuyor. Kesinlikle hayran bırakıyor. Hiç bitmesin bu manzara. Biz de aile olarak balkonda doyasıya bakma fırsatını yakaladık ve fotoğrafladık. En güzel tarafı ise havanın bulutsuz olması ve o görüntüye doyasıya bakmak oldu” dedi.

Metin Tek

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