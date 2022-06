Yüksekova'da iki mevsim bir arada

Yüksekova ilçesinin çevresini saran Cilo Dağı'nın yüksek kesimlerindeki kar dururken, ovada ise yaz yeşile büründü. Çetin geçen kış ayıdan sonra ovadaki kar yerini çiçek ve yeşilliğe bırakırken, hemen yanı başında 4 bin rakımlı Cilo Dağı'nın zirvesindeki kar, iki mevsimin güzelliğini yaşatarak güzel görüntülere sahne oluyor.

2 mevsimi bir arada yaşamak isteyen vatandaşlar manzarayı yerinde doyasına fotoğrafladılar. Her mevsimi an be an Yüksekova'da yaşanabilir diyen Hikmet Dilce, ''Güzel bir ovamız var. Şuan ova yeşile bürünmüşken, yanı başında bulunan Cilo Dağı'nın zirvesinde halen kar duruyor. Adeta 2 mevsimi bir arada yaşamak tamamen mümkündür. Bizde bu iki mevsimi bir arada yaşamak ve bu manzarayı resimlemek için geldik buraya. Bu doğa kolay kolay başka yerde bulunmaz buna şükretmek gerek'' dedi.

Metin Tek