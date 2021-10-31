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Yüksekova'da kar 5 santimi buldu

Yüksekova'da kar 5 santimi buldu
Yüksekova'da kar 5 santimi buldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Işık köyüne bağlı Basamak mezrasında kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

Yüksekova'da kar 5 santimi buldu - Tıkla İzle

Yüksekova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Işık köyüne bağlı Basamak mezrasında dün gece başlayan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Sabah başlayan kar kısa sürede mezrayı beyaza bürüdü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar hayvanlarını karın üzerine çıkartırken, bazı vatandaşlar da 5 santimi bulan kardan dolayı yollarını ve damlarını temizledi.

Yüksekova ilçe merkezinde yağmur devam ederken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor.

Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri ve Karayolları ekipleri yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı hazır bekliyor.

Metin Tek
 

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