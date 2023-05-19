Yüksekova'da kökünü kurutma operasyonu: 7 tutuklama

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca ‘Kökünü Kurutma Operasyonları' bünyesinde Yüksekova ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslar hakkında Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile 3 ay süreli planlı faaliyet icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Yeterli delillerin toplanmasına müteakip Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 299 personel ve özel eğitimli köpeklerin katılımıyla Yüksekova ve Van'ın Edremit ilçesinde 33 ayrı adreste toplam 37 şüpheli şahıs hakkında eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde 7 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.

Feyzullah Taş

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