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Yüksekova'da korkutan yangın!

Yüksekova'da korkutan yangın!
Yüksekova'da korkutan yangın!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir evden çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kanihaydar Mahallesi'nde ikamet eden Ferhat Sevi'ye ait ev, ütüden kaynaklı alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek sündürdü. Yangın sırasında dükkanında olduğunu söyleyen Ferhat Sevi, “Alt katta iş yerim var. Haber verilmesiyle dükkandan çıkarken balkon alevler içerisindeydi. Pencerenin yanında ütü vardı, sanırım ondan dolayı olmuş. Allah'tan kimse evde yoktu. İtfaiye ekiplerine haber verdik, sağ olsun hemen gelip sündürdüler. Baya maddi zarara uğradık, yetkililerden destek bekliyoruz'' dedi.

Metin Tek
 

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