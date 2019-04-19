Yüksekova'da mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “18 Nisan 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Adaklı köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 81 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet EYP (el yapımı patlayıcı) yapımında kullanılan pil düzeneği, 1 adet uzaktan kumanda, 25 metre kablo, 4 adet kalem pil, 1 adet elektrik bandı, 1 adet koli bandı, Muhtelif miktarda tıbbi malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Feyzullah Taş