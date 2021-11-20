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Yüksekova'da Nehil Sazlığı tekrar alev aldı

Yüksekova'da Nehil Sazlığı tekrar alev aldı
Yüksekova'da Nehil Sazlığı tekrar alev aldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yeniden yangın çıktı.

Yüksekova'da Nehil Sazlığı tekrar alev aldı - Tıkla İzle

Yüksekova ilçesinin Karlı ve Vezirli köyü arasında geçen birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yeniden yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zor arazi şartlarına rağmen söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktan yükselen dumanlar ilçe merkezinden gözükürken, bataklıktan dolayı müdahale güçlükle yürütülüyor.

Metin Tek

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