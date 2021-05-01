İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'da sarı çiçekler hayran bıraktı

Yüksekova'da sarı çiçekler hayran bıraktı
Yüksekova'da sarı çiçekler hayran bıraktı

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde açan sarı Çiçekler, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yüksekova’da sarı çiçekler hayran bıraktı - Foto Galeri
Yüksekova’da sarı çiçekler hayran bıraktı - Tıkla İzle

Yüksekova ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan İnanlı köyünün yakınlarında bulunan ovada açılan sarı çiçekler, güzelliğiyle görenleri mest etti. Ovanın tümünü sarıyla kaplayan çiçekler ve ardına inen Cilo dağlarının karlarıyla birleşmesi adeta görenleri hayran bırakıyor. İlçenin ovasını sarıya çeviren çiçekler ve karların erimesiyle beraber doğada farklı bir renk cümbüşüne yol açtığını söyleyen vatandaşlar, "İlçenin ovasında renklerle yetişen çiçekler eşsiz bir doğa manzarasıdır. Ancak dünyada ve ülkemizde etkili olan korona virüs salgını, insanların bu doğa güzelliğini seyretmesine engel oluyor. Geçmiş senelerde ilçemize yurt içi ve yurt dışından çok kişi gelip bu eşsiz doğa güzelliklerini görüyordu. Ama iki yıldır tek tük uğramalar oluyor''dediler.

Metin Tek
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.