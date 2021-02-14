Yüksekova'da şehir merkezine inen kurt korkuttu

İlçenin Cumhuriyet ve Güngör mahallelerinde 2 gündür görülen kurt korkuya neden oldu. İhbar üzerine mahalleye gelen Yüksekova Belediyesi veteriner ekibi, kurdun bulunması için çalışma başlattı. Veteriner Hekim Kaçan ve ekibi, yürüttükleri çalışma sonucu kurdu bularak iğneyle müdahale etti. İsabet eden iğneye rağmen bayılmayan kurt izini kaybettirdi. Ekipler, mahalle halkının dikkatli olması konusunda uyarıda bulunarak, kurdun görülmesi halinde belediyeye bildirilmesini istedi.

Yüksekova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şehir merkezine inen bir kurt vatandaşlarımız tarafından belediyemize bildirildi. Ekiplerimiz kurdun bulunduğu mahalleye giderek uyuşturucu iğne ile bayıltmaya çalışmış, ancak tek iğne ile bayılmayan ve gözden kaybolan kurt bitkin ve aç bir şekilde şehir merkezinde dolaşıyor. Ekiplerimiz arama çalışmalarına devam ediyor. Ancak karanlığın çökmesiyle arama çalışmaları şu anlık zor geçiyor. Evden çıkmamanız can güvenliğiniz açısından iyi olacaktır. Ayrıca kurdu gören vatandaşlarımız belediye ihbar hattına bildirsin” denildi.

Metin tek

