İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yüksekova'da Sibirya soğuklarını aratmayan görüntü

Yüksekova'da Sibirya soğuklarını aratmayan görüntü
Yüksekova'da Sibirya soğuklarını aratmayan görüntü

Hakkari’nin yüksek kesimlerinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle elektrik direkleri buz tuttu.

Yüksekova’da Sibirya soğuklarını aratmayan görüntü - Tıkla İzle

Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve kar yağışına rağmen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İlçede dondurucu hava etkisini sürdürürken, VEDAŞ ekipleri vatandaşlar mağdur olmaması için zorlu çalışmalarına devam ediyor. Yüksek kesimlerde buz tutan elektrik direkleri şaşırtırken üzerine çıkan ekipler, vatandaşın mağdur olmaması için zorlu şartlarda çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, dondurucu soğuklara aldırmadan arızaları gidermeye çalışıyor. Vatandaşlar ise, zorlu şartlarda çalışmalarını sürdüren ekiplere teşekkür etti. Ekipler, tüm zorluklara rağmen Yüksekova'nın en yüksek rakımlı dağlarında dondurucu soğuklara rağmen çalışmalarına devam ediyor.

Metin Tek

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.