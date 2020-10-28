Yüksekova'da sonbahar güzelliği

Bölgeyi karış karış gezen Bartın, ilçedeki sonbahar güzelliğini objektifine yansıttı. Batıda yaşayan insanların ilgisini çekmeyi başaran öğretmenin çektiği eşsiz kareler, doğa tutkunlarının beğenisini topluyor. Doğaya hayranlık duyduğunu belirten Ümit Bartın, “Vakit buldukça doğaya açılarak bozulmamış dengenin içinde fotosafari yapıyorum. Köyleri ve bu bölgeyi gezerek saklı kalmış güzellikleri objektifime almaya çalışıyorum. Şimdi sonbahar mevsiminin son demleri ve ortaya çıkan rengârenk manzarayı fotoğraflamak heyecan vericidir. Köylerimizde eşsiz güzellikteki bitki örtüsü, sonbaharın gelmesiyle yemyeşil görüntüsünü bambaşka tonlara bırakıyor. Ağaçlardan yere düşen yaprakların yollara ayrı bir güzellik kattığını belirtmek istiyorum. Sonbaharın renklerini kaybetmeden her rengin tonunu yakalamak için özellikle ekim ve kasım aylarını tercih ediyorum” dedi.

Metin Tek